Um vídeo divulgado na internet mostra o momento em que duas esposas traídas agridem a amante no meio de um restaurante de na China. Nas imagens chocantes, a vítima é socada e chutada repetidamente após cair no chão.

Um homem tenta intervir, mas não consegue separar a briga e ainda é agredido. Enquanto isso, uma garçonete apenas observava a briga sem interferir. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima e quando o vídeo foi gravado.

No início do mês, outro vídeo mostrava a agressão, também na China, de uma mulher acusada de ter um relacionamento com um homem casado. O local exato não foi divulgado, bem como o nome das pessoas envolvidas. De acordo com testemunhas, a agressora chamou outras duas amigas para que, juntas, agredissem a moça. Durante a surra, a mulher chegou a ficar nua no meio da rua.