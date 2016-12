A SOUL Propaganda é a primeira agência de publicidade mato-grossense a ganhar uma premiação com relevância internacional. A empresa teve três campanhas finalistas e uma premiação bronze nos Prêmios Lusófonos de Criatividade, o maior prêmio internacional de criatividade publicitária da língua portuguesa, concorrendo com grandes agências de atuação global.

Entre as agências que concorreram ao prêmio, estavam algumas das maiores criadoras de propaganda do mundo, como Publicis, Isobar, Ogilvy e SapientNitro. África, F/Nazca Saatchi & Saatchi, FCB, Mood/TBWA, Wunderman e outras grandes agências de grupos multinacionais também já foram premiadas.

A premiação aconteceu em Lisboa, Portugal, no último dia 14 e contou com um dos júris mais renomados entre os prêmios internacionais de criatividade, sendo mais de 80 jurados, inclusive, alguns nomes do mercado brasileiro, divididos em nove categorias.

Os trabalhos foram avaliados por grandes jurados do mercado publicitário mundial, incluindo brasileiros como Luiz Sanches (AlmapBBDO), Eco Moliterno (África), Claudio Lima (Ogilvy & Mather), Hugo Ribeiro (Publicis), Eduardo Tracanella (Itaú), João Ciaco (Fiat), Rafael Pitanguy (Young & Rubicam) e André Kassu (CP+B Brasil).

Para o diretor da Soul Propaganda, o publicitário Alvaro de Carvalho, o prêmio representa um grande reconhecimento da publicidade e dos profissionais mato-grossenses. “É um orgulho ver nossos clientes, anunciantes mato-grossenses, lado a lado com grandes empresas como Heineken, Fox, Under Armour, Oral-B, Napster e Vodafone. Esse é um exemplo do nível e da capacidade da criativa propaganda mato-grossense”, afirmou Carvalho.

Alvaro de Carvalho ressaltou que a agência já se destacou em importantes premiações de âmbito nacional, como o Prêmio Profissionais do Ano da Rede Globo, além de já ter conquistado diversas premiações mato-grossenses. A agência atende algumas das maiores empresas de Mato Grosso e Rondônia, além de órgãos públicos e algumas grandes multinacionais do agronegócio.

O PRÊMIO

Os Prêmios Lusófonos de Criatividade é um festival internacional de criatividade dedicado a premiar, homenagear e debater a publicidade criada em língua portuguesa no mundo.

Três campanhas da Soul Propaganda foram finalistas (shortlist) e uma delas foi premiada com o Bronze na categoria Rádio.

A campanha de lançamento da Rádio Assembleia, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, foi premiada com o bronze na categoria “Rádio”.

Criação de Aureliano Ramos, Ásbel Torres da Cunha, Vitor Machado / Mídia por Taciane Alves / Atendimento de Alvaro de Carvalho e Hiuri Matos / Aprovação de Everaldo Jota, Noemia Almeida, Cidinha Aguiar, Jaime Neto, Paulinho / Produtora de Áudio Orelha de Gato Soundesign.

A campanha "Trânsito Humano”, do Detran de Mato Grosso (Governo do Estado de Mato Grosso), foi finalista na categoria “Filme para WEB”, concorrendo com anunciantes com Heineken, Under Armour e Vodafone.

Criação de Aureliano Ramos, Ásbel Torres da Cunha, Junior Vandresen, Ismael Rodrigues / Produção de RTVC por Nattynny Modesto / Mídia por Rodrigo Nunes Matos / Atendimento de Hiuri Matos / Aprovação de Eduardo Buttaka, Jean Campos / Produtora de Video Pantanal Filmes.

A campanha “Rumo à Universidade”, da Seduc de Mato Grosso (Governo do Estado de Mato Grosso), foi finalista na categoria “Redes Sociais”, concorrendo com anunciantes como Napster e Oral-B.

Criação de Aureliano Ramos, Ásbel Torres da Cunha, Ismael Rodrigues, Icaro William de Oliveira, Marcus Marcellus, Henilly Kerollen Tumicha / Produção de RTVC por Nattynny Modesto / Mídia por Rodrigo Nunes Matos / Atendimento de Alvaro de Carvalho e Hiuri Matos / Aprovação de Eduardo Buttaka, Jean Campos, Marco Marrafon, Edson Cintra e Fred Fagundes