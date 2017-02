A Rede Globo estuda uma proposta de colocar no ar os melhores episódios de "A Grande Família". Sucesso de audiência, o humorístico contava com dona Nenê, Lineu Silva, Floriano, Agostinho, Tuco, Bebel e Beiçola pode voltar ao ar, mas ainda não há uma data específica, afirma o colunista Flávio Ricco.

O mesmo pode acontecer com o personagem Caco Antibes, de "Sai de Baixo", que deve voltar ao ar em curta temporada.

Miguel Falabella voltará a dar vida ao seu icônico personagem em uma participação especial na nova temporada da "Escolinha do Professor Raimundo", que a Rede Globo produz em parceria com o Viva.

Segundo a colunista Patricia Kogut, essa é a segunda vez que o personagem volta depois do fim do humorístico dominical. A primeira vez que Caco ressurgiu na TV foi em 2013 em um remake do programa para o canal da Globosat.

O especial de A Escolinha do Professor Raimundo ainda não tem data para ir ao ar.