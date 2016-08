Reprodução ex-secretários de Estado, César Zílio e Pedro Elias

A juíza Selma Rosane Santos Arruda, da Sétima Vara Criminal de Cuiabá, interroga nesta sexta-feira (26.08) o depoimento dos ex-secretários de Estado, César Zílio e Pedro Elias Domingos de Mello.

Os ex-gestores são delatores no esquema de corrupção investigado na Operação Sodoma e já denunciaram grande parte da cobrança de propina e lavagem de dinheiro realizada no governo do Estado durante a gestão do ex-governador Silval Barbosa (PMDB) – um dos réus da ação penal.

O primeiro a ser ouvido será o ex-secretário de Administração César Zílio, que deve falar sobre a compra de um terreno de R$ 13 milhões, localizada na avenida Beira Rio em Cuiabá. O imóvel teria sido adquirido, segundo ele, com dinheiro de propina paga por empresários.

Importante apontar que foi o ex-gestor que denunciou o suposto pagamento de R$ 2 milhões por parte do ex-prefeito de Várzea Grande, Walace Guimarães (PMDB), para que o grupo político de Silval ajudasse o peemedebista na campanha eleitoral de 2012. Na denúncia, Zílio disse que o pagamento foi realizado pelo empresário Antônio Roni, proprietário da Gráfica de Liz, e que também teve a participação do empresário Evandro Gustavo Pontes da Silva, dono E.G.P. da Silva – Intergraf.

Depoimento - Zílio começa o depoimento confessando que fez parte da organização criminosa que lesou os cofres públicos do Estado, e que o dinheiro desviado por ele está sendo ressarcido.

“Cometi erros graves que me envergonharam, envergonharam minha família. Quero pedir desculpas também para meus amigos, minha família e para toda a sociedade”, disse o gestor.

O ex-gestor revelou que a cobrança de propina começou em fevereiro de 2011 e que até agosto de 2013 ele gerenciava o recebimento do dinheiro pago pelos empresários.

“A propina era de R$ 500 mil, às vezes mais, mas nunca poderia ser mais e 70% ficava com o governador e outros 30% era dividido para os demais integrantes do grupo”, contou.