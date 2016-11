VG Notícias

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), José Carlos Novelli, determinou a notificação do ex-prefeito Walace Guimarães (PMDB) para que apresente defesa, no prazo de 15 dias, a acerca de possível superfaturamento de contratos na Prefeitura de Várzea Grande.

Em 24 de novembro de 2015, o TCE reprovou as contas de gestão da Prefeitura de Várzea Grande, exercício de 2014 sob gestão de Walace, e ainda determinou que o peemedebista instaurasse uma Tomada de Contas Ordinária, objetivando a apuração da legalidade na elevação dos valores e na prorrogação da vigência dos contratos de locação e de prestação de serviços, bem como a quantificação de eventual dano, com a identificação individualizada de possíveis responsáveis.

Conforme o Tribunal, a equipe técnica constatou a prorrogação dos prazos de vigência e o aumento dos valores de alguns contratos, em relação aos preços consignados inicialmente nos termos dos respectivos procedimentos licitatórios.

Em sua defesa, Walace argumentou que alguns contratos assinados eram voltados à locação de bens e estariam em vigor junto ao Poder Executivo municipal desde 2010, sendo que, em vários deles, os contratados ficaram sem receber os respectivos alugueres durante o período de vigência contratual, tendo a gestão do exercício de 2014, regularizado parte destas situações.

“Enfatizou que, ao colacionar os respectivos contratos na suposta falha detectada, a equipe técnica não teria observado os termos aditivos que modificou os valores e os prazos de vigência, como comprovaria a documentação acostada por ele”, diz trecho da defesa do ex-gestor.

Ele frisou também, que a irregularidade trata apenas de falha nas alterações/atualizações dos valores contratuais, não tendo ligação com os pagamentos efetuados pela administração municipal, restando descaracterizado qualquer indício de superfaturamento.

Apesar disso, a Secretaria de Controle Externo concluiu pela manutenção da irregularidade, haja vista que, mesmo após análise dos elementos probatórios apresentados pela defesa, verificou-se a subsistência da diferença a maior entre os valores no total de R$ 6.093.227,77 milhões.

Em sede de alegações finais, o responsável pontuou que todos os contratos elencados possuem o respaldo do respectivo termo aditivo para o reajuste/acréscimo dos valores contratuais, tendo por objeto contratações de serviços de natureza continuada, sendo a maioria relativa à locação de imóveis, o que tornaria legitima a renovação e a alteração anual dos preços.

Porém, o conselheiro Novelli acompanhou o entendimento da equipe técnica e votou no sentido da instauração do processo de Tomada de Contas Ordinária.