Os 21 vereadores por Várzea Grande, eleitos para a 18ª Legislatura (2017/2020), irão iniciar os trabalhos legislativos na próxima semana. A primeira sessão ordinária dos parlamentares está prevista para quarta-feira (14.02).

Dos 21 vereadores, 10 foram reeleitos e 11 eleitos pela primeira vez, como titular, ou seja, houve 52% de renovação na Casa.

Com o retorno das atividades, a expectativa é que a prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos (DEM), não enfrente oposição na Câmara. Conforme declarado pelo marido da Democrata, secretário de Assuntos Estratégicos Jaime Campos, em recente entrevista concedida à uma emissora de rádio, todos os 21 vereadores farão parte da base da prefeita, ou seja, ela governará sem oposição.

Composição da Mesa Diretora biênio 2017/2018: Presidência: Chico Curvo (PSD), vice-presidência: Rodrigo Coelho (PTB), segunda vice-presidência: Claído Celestino – Ferrinho (PT do B), primeira Secretaria: João Tertuliano – Joãozito (DEM, segunda Secretaria: Ícaro Reveles.

Composição da 18ª Legislatura:

Vereadores reeleitos:

Calistro Lemes do Nascimento (PSD)

Benedito Francisco Curvo “Chico Curvo” (PSD)

Claido Celestino Batista “Ferrinho” (PT do B)

Pedro Paulo Tolares “Pedrinho” (DEM)

Gidenor Alsemo de Menezes “Gordo Goiano” (PT do B)

Valdemir Bernardino de Souza “Nana” (DEM)

João Tertuliano de Barros Filho “Joãozito” (DEM)

Nilo Campos (DEM)

João Madureira dos Santos “Madureira” (PSC)

Ivan dos Santos Oliveira (PRB)

Vereadores eleitos titular pela primeira vez:

Gisele Aparecida de Barros “Gisa Barros” (PSB)

Ademar Freitas Filho “Ademar Jajah” (PSDB)

Carlino de Campos Neto “Carlinho Neto” (PV)

Cleyton Nassarden Guerra “Sardinha” (PTB)

Rodrigo Coelho (PTB)

Rogério França Martins “Rogerinho da Dakar” (PV)

Carlos Garcia Almeida “Dr. Carlos Garcia” (PSB)

Miguel Angel Claros Paz “Dr. Miguel” (PSDB)

Edilei Roque de Cesário “Neni da Chimarrão” (PTC)

Ícaro Gibran Reveles de Andrade “Ícaro Reveles” (PSB)

Fábio José Tardin “Fabinho” (DEM)