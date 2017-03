Lucione Nazareth/VG Notícias

Após o polêmico Projeto de Lei (PL) que instituía verba indenizatória de 200% do salário dos vereadores para o presidente da Câmara de Várzea Grande, os parlamentares pretendem implantar na Casa, o pagamento de verba indenizatória aos 21 chefes de gabinete do Legislativo. O projeto é de autoria do primeiro vice-presidente, vereador Rodrigo Coelho.

De acordo com o PL 12/2017, lido em sessão da Câmara Municipal dessa quarta-feira (08.03), a VI aos chefes de gabinetes dos vereadores será de R$ 720 ao mês.

O valor, segundo consta no PL, corresponde a 60% do salário dos chefes de gabinetes – R$ 1.200,00.

O Legislativo justifica que a propositura tem a finalidade de promover e garantir maior autonomia do desempenho das atribuições internas dos coordenadores gerais de Gabinete dos vereadores, de forma completa. Ainda, cita como exemplo a Câmara de Cuiabá, onde concedeu VI aos chefes de gabinetes.

Em seu artigo 4º, o PL cita que “para definição do valor da verba indenizatória será levado em consideração, dentre outros critérios suas atribuições externas registradas em ficha de ponto mensal do gabinete de vereador.

A matéria deve ser votada na próxima sessão da Câmara de Vereadores de Várzea Grande, na quarta-feira (15.03).