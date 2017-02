VG Notícias vereadora Gisa Barros (PSB)

Na abertura dos trabalhos legislativos da Câmara de Várzea Grande, em sessão desta quarta-feira (15.02), os vereadores, “pregaram” união e honrar cada voto conquistado nas eleições de 2016.

A vereadora Gisa Barros (PSB), representando os 21 vereadores, em especial os 11 novatos, prometeu cumprir seus deveres constitucionais, e que irá se empenhar para cobrar do Executivo mais obras e melhoria na qualidade de vida dos cidadãos várzea-grandenses.

“Aqui estou, juntamente com os novos vereadores, para desempenharmos nosso primeiro mandato, com sentimento de entusiasmo, onde vamos ajudar a contribuir o crescimento da nossa cidade. Junto ao nosso entusiasmo somamos a nossa vontade de atender a população várzea-grandense, juntamente com os nobres vereadores que já desempenham esse trabalho por dois ou mais mandatos. Cumprindo assim, os nossos deveres constitucionais. Acreditamos na gestão da prefeita Lucimar Campos e buscaremos, a partir deste ano de 2017, junto ao executivo, providências no sentido de propiciar mais obras e melhorias para a qualidade de vida do povo várzea-grandense, e assim, como diz a nossa prefeita amar, cuidar e acreditar para juntos nortearmos em um só rumo ao futuro e ao progresso da cidade industrial” declarou.

Já a prefeita Lucimar Campos (DEM), que esteve presente na sessão, afirmou que está determinada a realizar políticas públicas em prol da população, e que conseguirá isso com ajuda da Câmara Municipal.

“Eu quero melhorar ainda mais a nossa cidade para a população. Assim, quero que os senhores vereadores se unam a nós. Que venham em busca das ações, e assim ter a cidade que queremos. Vamos também juntos trabalhar, trabalhar, trabalhar”, declarou a democrata.

A gestora garantiu que tem como compromisso trazer o desenvolvimento e a prestação de serviço público com qualidade aos moradores. “Tudo isso será possível com essa união com a Câmara Municipal”, disse.

O secretário municipal de Assuntos Estratégicos, Jaime Campos (DEM), disse que os vereadores precisam ser o “porta voz” do povo, e honrar cada um dos votos que receberam na última eleição.

“A Câmara Municipal é o porta voz do povo. Os vereadores são as pessoas responsáveis de levar as reivindicações do povo e auxiliar na realização de uma administração pública de qualidade”, declarou Jaime.

O deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, Dilmar Dal Bosco (DEM), também compareceu à sessão, e falou sobre a importância dos vereadores no desenvolvimento de Várzea Grande, como nas ações em prol do “bem-estar” da população.

O democrata ainda garantiu que o governador Pedro Taques (PSDB) está focado em trazer investimentos e melhorias para Várzea Grande, como construção de escolas, pontes e auxílio financeiro na pavimentação asfáltica das ruas e avenidas do município.