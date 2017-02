VG Notícias Câmara Municipal de Várzea Grande

Os vereadores de Várzea Grande aprovaram uma resolução durante sessão da última quarta-feira (22.02) retornando o horário das duas sessões ordinárias semanais para período noturno.

O projeto, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, e que foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares, estabelece que as sessões serão realizadas às quartas-feiras, com início às 18:00 horas às 20:00 horas e das 20:00 horas às 22:00 horas, consecutivamente.

“Recaindo a data da Sessão Ordinária em dia feriado, sua realização ficará para o primeiro dia útil seguinte.”, diz trecho da resolução.

Vale lembrar que até agosto do ano passado as sessões ordinárias da Casa de Leis eram realizadas no período noturno.

Porém, como o ano de 2016 era eleitoral, os parlamentares aprovaram uma resolução, na época, passando as sessões a serem realizadas no período da manhã, com inicio a partir das 09 horas. A mudança teve como objetivo proporcionar aos edis, que fossem buscar a reeleição, poder participar de reuniões eleitorais no período da noite.