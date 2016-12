Os vereadores de Cuiabá aprovaram nesta terça-feira (27.12), em sessão extraordinária, o projeto de lei da Mesa Diretora que estabelece reajuste salarial aos 25 vereadores.

De acordo com a matéria aprovada, os salários dos parlamentares serão reajustados em torno de 25%, passando dos atuais R$ 15,031 mil para R$ 18,975 mil. O novo subsidio deverá ser pago a partir de janeiro de 2017.

Conforme justificativa para o aumento salário, o reajuste é realizado em quatro em quatro anos e que a porcentagem concedida ao aumento é menor do que a inflação registrada no mesmo período.

A Casa de Leis aponta que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial do Governo Federal para calcular a inflação, registrado no mesmo período foi de 32,17%.

Com o reajuste salarial, a verba indenizatória concedida aos vereadores da Capital também deve ser reajustada. Atualmente O valor é de R$ 9 mil e deve ser elevada para R$ 11.250 mil.

Outros reajustes- Os vereadores aprovaram ainda um reajuste salarial ao prefeito e ao vice-prefeito de Cuiabá.

Atualmente Mauro Mendes (PSB) recebe salário no valor de R$ 17 mil, e com aumento o prefeito eleito, Emanuel Pinheiro (PMDB) irá receber subsidio no valor de R$ 23 mil.

Já o vice-prefeito da Capital tem salário de R$ 10 mil, e com aumento passará a receber R$ 16 mil.

Votação - Votaram a favor do aumento os vereadores: Chico 2000 (PR), Adevair Cabral (PSDB), Dilemário Alencar (PROS), Mário Nadaf (PV),Professor Néviton (PRB), Oseas Machado (PSC), Paulo Araújo (PSD), Renivaldo Nascimento (PSDB), Ricardo Saad (PSDB), Wilson Kero Kero (PSL), Lilo Pinheiro (PRB), Macrean Santos (PRTB), Marcus Fabrício (PTB) e Juca do Guaraná (PT do B).

Foram contrários à proposta apenas os vereadores Adilson da Levante (PSB), Onofre Júnior (PSB), Leonardo Oliveira (PSDB), Toninho de Souza (PSD), Domingos Sávio (PSD), Arilson da Silva (PT) e Alan Kardec (PT). Já o presidente da Mesa, Haroldo Kuzai,não pode registrar voto, no entanto, disse ser contrário ao reajuste.

Estavam ausentes os vereadores Faissal Kalil (PSB), Lueci Ramos (PSD) e Maurélio Ribeiro (PSDB).