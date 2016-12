Os vereadores de Cuiabá aprovaram nessa terça-feira (27.12), juntamente com o aumento salarial de 25%, o pagamento do 13º salário a cada um dos 25 parlamentares que irão compor a próxima legislatura a partir de 01 de janeiro de 2017.

O pagamento do 13º obrigatoriamente deverá ser pago pelo Legislativo até o dia 20 de dezembro de cada ano.

Com o reajuste salarial e a verba indenizatória, em 2017 cada vereador da Capital irá receber o salário mensal de R$ 18,975 mil, mais verba indenizatória de R$ 11,385 mil, e mais uma verba de gabinete de R$ 17 mil para custear despesas dos seus respectivos assessores.

Além disso, os vereadores aprovaram, ainda nessa terça, uma verba indenizatória para chefe de gabinete orçada em R$ 5 mil, e um projeto que estabelece um desconto de 1/8 no salário do vereador por falta nas sessões parlamentares.

Com todos os aumentos, a previsão é que a Câmara Municipal de Cuiabá gaste, anualmente, R$ 15,3 milhões, com os vereadores – incluindo o pagamento do 13º salário. Em quatro anos, a quantia pode chegar aos R$ 61,5 milhões.

Vale lembrar que votaram a favor do reajuste os seguintes vereadores: Chico 2000 (PR), Adevair Cabral (PSDB), Dilemário Alencar (PROS), Mário Nadaf (PV),Professor Néviton (PRB), Oseas Machado (PSC), Paulo Araújo (PSD), Renivaldo Nascimento (PSDB), Ricardo Saad (PSDB), Wilson Kero Kero (PSL) e Juca do Guaraná (PT do B).

Foram contrários à proposta apenas os vereadores Adilson da Levante, Onofre Júnior e Leonardo Oliveira, todos do PSB, Toninho de Souza e Domingos Sávio, ambos do PSD, Arilson da Silva e Alan Kardec, ambos do PT.

Estavam ausentes da votação os vereadores Faissal Kalil (PSB), Lueci Ramos (PSD) e Maurélio Ribeiro (PSDB).