Montagem

O vereador por Várzea Grande, Joaquim Antunes (PSDB), protocolou nessa quarta-feira (23.11) uma Ação Eleitoral pedindo a cassação do diploma do seu colega de partido, Ademar Jajah (PSDB), por suposta fraude eleitoral.

Nas eleições deste ano, Joaquim Antunes obteve 1.212 votos ficando como 1º suplente do PSDB, enquanto que Ademar Jajah conseguiu se eleger vereador ao conquistar 2.436 votos.

Conforme a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, proposta pelo advogado de Antunes, Jajah teria utilizado indevidamente dos veículos ou meios de comunicação social para fazer campanha eleitoral.

A denúncia está relacionada pelo “derrame de santinhos” por parte do vereador tucano nas vésperas da eleição em locais de votação do município. Nos santinhos, Ademar usou a foto do irmão, apresentador e deputado estadual Jajah Neves (PSDB), ao invés de usar sua foto, induzindo assim o eleitor ao erro.

Segundo o processo, a defesa de Ademar Jajah terá prazo de cinco dias para se manifestar na ação. Após a apresentação da defesa do tucano, o processo será encaminhado para o Ministério Público Eleitoral se manifestar nos autos.

A representação eleitoral foi protocolada na 20ª Zona Eleitoral de Várzea Grande sob a responsabilidade da juíza Ester Belém Nunes.

Vale lembrar que o juiz da 58ª Zona Eleitoral de Várzea Grande, José Leite Lindote, condenou no mês passado, o vereador eleito e o seu irmão deputado Jajah Neves, ao pagamento de multa de R$ 50 mil cada, por ter induzido o eleitor ao erro ao espalhar os santinhos no município.

Além disso, o magistrado solicitou que a Polícia Federal investigasse o caso.