Várzea Grande ocupa a nona posição do ranking das piores cidades grandes do Brasil para se morar, conforme aponta estudo da consultoria Macroplan.

A empresa de consultoria estudou os munícipios brasileiros com mais de 266 mil habitantes. Para chegar à nota do município, a empresa considerou 16 indicadores divididos em quatro áreas distintas: 35,3% para educação e cultura; 35,3% para saúde; 20,6% para infraestrutura e sustentabilidade e 8,8% para segurança. Já para formar o ranking foi utilizado um índice de 0 a 1 – quanto mais próximo de 1, melhor seria a condição de vida no município.

Conforme o estudo, Várzea Grande recebeu índice 0,479, abaixo da Cidade Industrial constam: Maceió (AL) 0,473, Porto Velho (RO) 0,470, São João de Meriti (RJ) 0,465, Duque de Caxias (RJ) 0,461, Nova Iguaçu (RJ) 0,457, Macapá (AP) 0,434, Belford Roxo (RJ) 0,434 e Ananindeua (PA) 0,413. Já Cuiabá, teve índice de 0,569.

A cidade que recebeu melhor índice, ficando no topo do ranking, foi Maringá (PR ), cuja nota foi 0,731, seguida de Piracicaba (SP) - 0,721, São José do Rio Preto (SP) - 0,719, São José dos Campos (SP) - 0,715, Franca (SP) - 0,707, Campinas (SP) - 0,706, Jundiaí (SP) - 0,703, Limeira (SP) 0,699, Curitiba (PR) 0,696 e Sorocaba (SP) 0,691.