Secom/VG VG assegura recursos junto ao Ministério das Cidades

A prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos (DEM), anunciou os avanços obtidos junto ao Ministério das Cidades para garantir obras e ações importantes. “Várzea Grande conseguiu assegurar recursos da ordem R$ 229 milhões sendo R$ 146 milhões para obras de pavimentação total de 25 bairros e outros R$ 83 milhões já assegurados no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) relativo a parte de saneamento básico dos bairros da Sub-Bacia II”, disse a prefeita.

A audiência foi com o ministro interino, Luciano Oliva Patrício, com o secretário nacional de Saneamento Ambiental, Alceu Segamarchi Júnior com o ex-senador e secretário de Assuntos Estratégicos de Várzea Grande, Jaime Campos, o secretário de Governo, César Miranda e foi acompanhada pelo deputado federal e presidente da Frente Parlamentar para Agropecuária, Nilson Leitão.

“Consolidamos em definitivo os recursos do PAC na parte de saneamento básico que somam R$ 83 milhões e já fomos autorizados a apresentar pedido de empréstimos acompanhado dos respectivos projetos Executivos para obras de pavimentação asfáltica e drenagem em 25 bairros de Várzea Grande”, disse o ex-senador Jayme Campos, secretário de Assuntos Estratégicos de Várzea Grande.

Jaime Campos sinalizou que a equipe técnica de Várzea Grande irá acelerar dentro da lei e da ordem a parte burocrática dos processos licitatórios em relação as obras de saneamento básico que são essenciais e fundamentais para Várzea Grande. “Acreditamos ser possível deixar Várzea Grande em 2020 com mais de 70% do esgotamento sanitário doméstico tratado, reduzindo a incidência de doenças e permitindo mais qualidade de vida para a população da segunda maior cidade de Mato Grosso”, frisou o secretário.

A prefeita Lucimar Sacre de Campos frisou estar satisfeita com o posicionamento técnico do Ministério das Cidades que elogiou a aplicação dos valores liberados através do PAC para Várzea Grande.

“O ministro interino, Luciano Oliva Patrício, nos participou dos resultados obtidos pela administração municipal no que tange a aplicação dos recursos do PAC, numa clara demonstração do compromisso que temos com a correta aplicação dos recursos em prol da população de nossa cidade e pela qualidade de vida que essas obras irão garantir para todos”, disse a prefeita.

Por sua vez, Jaime Campos assegurou que a equipe de engenharia da Prefeitura de Várzea Grande irá acelerar os projetos executivos para as obras de pavimentação de 25 bairros com uma estimativa de cerca de 130 a 150 quilômetros de ruas e avenidas a serem pavimentadas.

“Já havíamos no ano passado recebido parecer favorável da Caixa Econômica Federal – CEF quanto a capacidade de endividamento de Várzea Grande e agora obtivemos sinal verde do Ministério das Cidades para entrarmos com os projetos executivos que deverão ser custeados com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”, disse Jaime Campos.

A previsão é de que as obras de pavimentação superem as estimativas iniciais já que o Município pretende aplicar recursos próprio para serem somados aos federais e estaduais para ampliar este tipo de obras. “Já estamos executando mais de R$ 31 milhões nas obras de duplicação da av. Filinto Muller e de recuperação da malha viária em diversos bairros com recursos do Estado e do Município que agora se somarão aos recursos federais”, disse o secretário de Várzea Grande.

A correta aplicação dos recursos públicos somado a transparência na gestão dos mesmos e a determinação estão permitindo que Várzea Grande tenha acesso a recursos públicos federais que somados aos recursos municipais e também estaduais estão permitindo a execução de obras que vão mudar o perfil econômico de Várzea Grande.

“São obras de qualidade e que traduzem com exatidão o retorno que o Poder Público está dando ao imposto pago pelo contribuinte e a construção de uma cidade mais eficiente, prazerosa e que em momentos de crise está conseguindo aquecer sua economia, gerar emprego e renda para todos”, disse a prefeita Lucimar Campos, sinalizando que a sua meta principal será entregar ao final do seu mandato uma cidade melhor para se viver e uma população convicta de que existe esperança na união de esforços.