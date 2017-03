Com principal meta de reverter o atual quadro de sonegação de impostos, taxas e tributos de Várzea Grande, a empresa Ábaco Tecnologia de Informações, vencedora do processo licitatório para fornecer licença de direito de uso de software integrado de gestão pública do município, já deu início ao processo de migração do atual banco de dados.

De acordo com a prefeita Lucimar Campos (DEM), a empresa fará uma “varredura” nos dados coletados, afim de corrigir eventuais erros e aumentar a arrecadação tributária municipal.

“Nossa maior intenção é buscar os gargalos existentes dentro da arrecadação de impostos, taxas e contribuições para com isto melhorar o desempenho da Administração Municipal e executar as obras e ações de interesse da população”, declara.

Lucimar acrescenta que as estimativas são de serem investidos mais de R$ 2 bilhões em obras de pavimentação asfáltica, obras de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, novas escolas, novas creches, Centro de Eventos, Parque Tecnológico entre outras até 2020, sendo que boa parte destes valores são de recursos próprios que vem da arrecadação de impostos, taxas e contribuições.

Já o secretário de Assuntos Estratégicos do município, Jaime Campos disse que a gestão Lucimar tem plena consciência de que a capacidade de Várzea Grande em melhorar o desempenho de sua arrecadação de impostos, taxas e contribuições está aquém da realidade. “Com este novo instrumento que será proporcionado pelo software integrado de gestão pública da empresa vencedora da licitação estaremos dando um passo fundamental para descobrir aonde estão os problemas na arrecadação de impostos que são fundamentais para que a Prefeitura possa colocar em prática obras em todas as áreas, principalmente as essenciais como Educação, Saúde, Segurança, Social entre outras”, disse. Com informações Secom/VG.

Vale destacar, que para executar o serviço, pelo período de 12 meses, a Ábaco Tecnologia irá receber R$ 1.638.000,00 milhão, o que representa um valor mensal de R$ 136.500,00 mil. A empresa Ábaco Tecnologia de Informática é de propriedade do presidente da Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (FIEMT), Jandir Milan.

O Pregão Eletrônico 80/2016, cujo a empresa foi a vencedora, é para implantação de ferramentas de tecnologia que permitam a gestão integrada de todas as áreas de atuação da Prefeitura, abrangendo as áreas financeira, orçamentária, tributária, administrativa, dentre outras.

“Visando atender às necessidades de serviços e de modernização da administração pública atendendo os setores de Contabilidade Pública, Planejamento (PPA, LDO e LOA), Recursos humanos e folha de pagamento, Compras e Licitações, Patrimônio, Controle de Almoxarifado, Controle de Frotas, Procuradoria Jurídica e Fiscal, Controle Tributário incluindo Nota Fiscal eletrônica e livro Eletrônico, Portal de Transparência, e Lei de acesso às informações sendo preferencialmente web”, dizem trechos extraídos do edital do certame.