A equipe técnica do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MT) emitiu parecer pela desaprovação das contas de campanha dos vereadores eleitos Carlindo Neto (PV), Miguel Angel – Dr. Miguel (PSDB), Ademar Jajah (PSDB), devido irregularidades em doações de campanha entre outras.

Segundo o relatório técnico da Justiça Eleitoral, na prestação de contas de Carlindo Neto foi detectada que os recursos próprios aplicados por ele em sua campanha superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura.

O vereador eleito declarou ter um patrimônio R$ 10.250,00, no entanto, na prestação de contas ele apresentou um extrato de transferência bancária para a sua campanha no valor de R$ 50 mil. O documento cita uma diferença no valor declarado e no valor doado, na quantia R$ 39.752,45.

Carlindo justificou que teria informado erroneamente o seu patrimônio à Justiça Eleitoral, e que na verdade tem o patrimônio de R$ 260 mil e não pouco mais de R$ 10 mil. Sobre a quantia doada para sua campanha, Neto alegou que o dinheiro é proveniente de renda salarial conforme declaração de Imposto de Renda. Porém, a justificativa não conseguiu desclassificar a irregularidade.

Foi detectada a cessão de veículos, no valor total de R$ 2.700,00, no qual os bens não integrariam o patrimônio ou atividade econômica do doador.

Além disso, foi detectada uma doação de R$ 65,00 por parte do então candidato a prefeito Alan Rener – o Alan da Top Gás (PV)-, mas não declarado por Carlindo.

Mediante as irregularidades, a equipe técnica emitiu parecer pela desaprovação das contas do vereador eleito.

Ademar Jajah – De acordo com o relatório das contas de campanha de Ademar Jajah, ele teria recebido dez doações de campanha, cujo valor total é de R$ 12.700,00, de pessoas físicas registradas como desempregada no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), o que pode caracterizar falta de capacidade econômica do doador.

Além disso, o vereador eleito recebeu um valor total de R$ 8.800,00, referente a cinco doações realizadas por pessoas físicas cujos valores seriam superiores à capacidade econômica do doador.

Diante dos fatos, a equipe técnica da Justiça Eleitoral, emitiu parecer pela desaprovação das contas de campanha de Ademar Jajah.

Dr. Miguel – Nas contas de Miguel Angel – Dr. Miguel -, foram identificadas omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais.

Conforme o documento, as supostas omissões foram identificadas nas doações realizadas pelas empresas Aplic Publicidade e Propaganda Ltda no valor de R$ 200,00, e Marmeleiro Auto Posto na quantia de R$ 1.200,00.