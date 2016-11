As juízas Helena Maria Bezerra Ramos, Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis e Maria Aparecida Ferreira Fago são as candidatas à vaga de desembargador que está aberta no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Elas concorrem à vaga pelo critério de antiguidade, na respectiva ordem.



A sessão extraordinária administrativa do Tribunal Pleno que irá proceder à análise das inscrições do concurso de acesso ao cargo de desembargador foi designada para o dia 28 de novembro (segunda-feira), às 8h30. Na mesma sessão já será escolhida a magistrada a ser promovida.



A determinação foi divulgada por meio do Ofício Circular nº. 10/2016-CMag, datado de 18 de novembro.

Vale lembrar que a vaga foi aberta com a aposentadoria compulsória do desembargador Evandro Stábille, condenado por "venda de sentença". Stábille estava afastado desde 2010 e, desde então, o pleno do Tribunal de Justiça estava "incompleto".