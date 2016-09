VG Notícias

Três empresas de outros Estados, venceram licitação da Prefeitura de Várzea Grande, no valor global de R$ 3.917.640,00 (milhões) para fornecer 75 veículos ao município, sem motorista, pelo prazo de um ano.

Conforme consta no aviso de homologação do pregão eletrônico 49/2016, publicado na edição desta sexta-feira (02.09) do Jornal Oficial dos Municípios, a empresa que venceu o maior lote foi a PH Planejamento, Montagem e Manutenção Industrial Ltda - Loop Engenharia, localizada em Vera Cruz, na Bahia.

A empresa, de propriedade de Gustavo de Almeida Leite e Jackson Costa Bitencourt, irá fornecer 20 veículos Gol, 20 veículos Saveiro e cinco veículos Amarok – todos zero quilômetro, pelo valor global de R$ 1.556.640,00.

A Mundial Terceirizado Ltda, com sede em Cascavel, no Paraná, cujo sócios proprietários são: Wanderley Faust e marcos Antônio Bergamin, ficou com o segundo maior lote, no valor global de R$ 1.341.360,00 e irá fornecer ao município 20 veículo Kombi ou similar, cujo ano seja a partir de 2012.

Já a LB4 Administração e Participações LTDA EPP, com sede em São Paulo, de propriedade de Luís Bellingeri, Lilian Cristiane Falango Bellingeri, Leonardo Falango Bellingeri e Leticia Falango Bellingeri, ficou com o menor lote, no valor de R$ 1.019.640,00, para locar ao município 20 veículos, tipo Van, que deverão ser a partir do ano 2013 de fabricação.