Reprodução do Facebook Jajah Neves

O deputado estadual Jajah Neves (PSDB) tem 10 dias, a contar desta quarta-feira (15.03), para encerrar sua conta corrente, aberta para movimentar sua campanha eleitoral, referente as eleições de 2014.

Conforme intimação do Tribunal Regional Eleitoral, a conta do parlamentar, após mais de dois anos das eleições de 2014, continua ativa.

“Intimem-se o Requerente UEINER NEVES DE FREITAS para que promova no prazo de 10 (dez) dias, o encerramento da conta corrente de campanha eleitoral passada (2014) - BANCO DO BRASIL - Agência 4043 - Conta nº 17.983, que se encontra ativa, juntando-se nestes autos o respectivo comprovante de encerramento, a fim de regularizar pendência apontada pelo Tribunal Superior Eleitoral” cita intimação.

A legislação eleitoral traz que o candidato deve abrir conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de campanha, como por exemplo doações de campanha. No entanto, a conta deve ser encerrada no final do ano da eleição, transferindo a totalidade do saldo existente para a conta bancária do órgão de direção indicado pelo partido, e informar o fato à Justiça Eleitoral.

2014 – Nas eleições de 2014, Jajah Neves disputou uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Ele obteve 16.123 votos, ficando com a primeira suplência, na época ele estava filiado ao PDT, vindo a se filiar ao PSDB em março de 2016.

Em novembro de 2016, com a licença do deputado estadual Wilson Santos (PSDB) para assumir a Secretaria Estadual de Cidades (Secid), Jaja Neves assumiu a cadeira na Assembleia Legislativa.