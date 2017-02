O desembargador do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MT), Luiz Ferreira da Silva negou pedido do suplente de vereador por Várzea Grande, Joaquim Antunes de Souza (PSDB) para anular a oitiva das testemunhas do vereador Ademar Freitas Filho – popular Ademar Jajah -, e do deputado Ueiner Neves de Freitas – popular Jajah Neves, em ação de investigação judicial eleitoral que apura suposta fraude eleitoral nas eleições de 2016.

As quatro testemunhas dos irmãos Jajah foram ouvidas pelo juiz eleitoral Carlos José Rondon Luz em 06 de fevereiro deste ano.

No entanto, a defesa de Joaquim Antunes, por meio de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, alega que o juiz de primeiro grau colheu o depoimento das quatro testemunhas sem que essas tivessem sido arroladas nos autos pelos representados.

Aduz, ainda, que seu “inconformismo” ficou consignado em ata de sessão, apesar de não ter sido acolhido pelo magistrado. Ao final, a defesa de Antunes sustentou estarem presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora, requerendo a concessão da medida liminar, a fim de que "se determine a desconsideração das oitivas das testemunhas dos irmãos Jajah, uma vez que não arroladas na contestação"; e, no mérito, pugnou pela confirmação da liminar e concessão em definitivo da segurança pleiteada, a fim de que esses depoimentos sejam desentranhados dos autos.

Porém, o desembargador, em sua decisão, disse que Antunes está “sem razão”, pois, conforme ele, verifica-se que o fumus boni iuris, em juízo de cognição sumária, não se apresenta desde logo evidenciado. Isso porque, a decisão combatida, que deferiu a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes representadas nos autos de ação de investigação judicial eleitoral, acertada ou não, buscou garantir a ampla produção de provas durante a instrução processual e permitir o direito à ampla defesa.

Além disso, o desembargador citou que é imperioso destacar que a Lei Complementar n. 64/90, mais precisamente nos incisos VI e VII, do seu artigo 22, autoriza o juiz eleitoral a promover todas as diligências que determinar, inclusive de ofício, podendo ouvir terceiros, referidos pelas partes, com vistas a subsidiar o seu convencimento e a decisão no feito.

“Posto isso, não vislumbrando em análise perfunctória o fumus boni iuris, indefiro o pedido de liminar formulado. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, dando se ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, nos termos do art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009, para, querendo, ingressar neste feito; e, se tiver interesse, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. Após, colha-se parecer do Ministério Público Eleitoral” diz decisão do desembargador.