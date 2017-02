VG Notícias secretário municipal de Assuntos Estratégicos, Jaime Campos

Até no máximo 03 de maio de 2017 todos os contemplados do Residencial São Benedito receberão a chave de suas moradias. A informação é do secretário de Assuntos Estratégicos de Várzea Grande, Jaime Campos (DEM).

Em entrevista ao VG Notícias nesta quarta-feira (15.02), Jaime disse que a construtora Aurora, responsável pelas obras do Residencial já conseguiu recursos financeiros junto ao Banco do Brasil e deverá concluir todas as etapas do Residencial.

Prometido para 2016, o residencial faz parte do programa federal Minha Casa, Minha Vida, está localizado no bairro São Mateus, em Várzea Grande, e com 98% das obras concluídas. Ao todo são 1.281 moradias, sendo 498 casas populares na 1ª Etapa, 500 na 2ª Etapa e 283 casas na 3ª Etapa.

Vale destacar, que em 23 de janeiro deste ano, a promessa de Jaime era de que até 30 dias, 910 casas fossem entregues aos beneficiados do programa federal. No entanto, segundo o Democrata, o município optou por entregar todo o conjunto habitacional, ou seja, as 1.281 moradias.

“A nossa programação é para o dia 02 de maio, no máximo dia 3 de maio entregarmos todas as casas, eles queriam fazer a entrega dos primeiros lotes, uma tese válida, todavia nós queremos entregar se possível em um só dia à todas as pessoas que foram contempladas” declara.



Jaime cita que alguns contratos estão sendo revistos, e que ainda esta semana uma engenheira da Secretaria de Habitação deverá levar os contratos à São Paulo, local, segundo ele, responsável pelas operações de contratações do programa federal.

Ele ainda fez questão de ressaltar que os atrasos na entrega do Residencial, os quais ele chama de “pepino”, são devidos aos erros da gestão passada.

“Foram pepinos que criaram aqui lá na gestão passada, não são nossos não. O Banco do Brasil fechou ontem acordo com a empreiteira, que estava com dificuldade com a conclusão das obras por causa da liberação. Agora, vamos aguardar algumas revisões de alguns contratos, os quais teremos que levar à São Paulo, que hoje é quem comanda as operações de contratação do programa Minha Casa Minha Vida do Brasil inteiro, acredito que semana que vem vai uma engenheira levar lá em São Paulo. No mais, o empreiteiro já recebeu a liberação dos recursos e vai concluir as obras” pontua.