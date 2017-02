Por unanimidade, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça, em sessão dessa quinta (02.02), julgou inconstitucionais artigos da Lei estadual 416/2010, os quais dão poderes para o procurador-geral de Justiça julgar monocraticamente processos disciplinares contra promotores e procuradores de Justiça e aplicar sanções disciplinares.

O pedido foi feito por meio de Mandado de Segurança impetrado pela promotora de Justiça Fânia Helena Oliveira de Amorim. Na ação, a promotora requisitou a nulidade do processo administrativo instaurado contra ela, e da sanção disciplinar a ela impostas, alegando violação à garantia de reserva de plenário, nos termos dos artigos 129, § 4º e 93, X, da Constituição Federal e efeito vinculante da ADIN n. 2580 do STF. Para tanto, dentre outros pedidos, a promotora requereu a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 16, XV, “b”, 192 e 214 a 222 da Lei Complementar Estadual n. 416/2010.

Fânia foi punida disciplinarmente por censura pelo procurador Geral de Justiça do Ministério Público, resultante de processo administrativo disciplinar instaurado e conduzido pelo Corregedor Geral do Ministério Público. Para dar sustentação à ilegalidade, a promotora sustentou a nulidades na instauração, condução e conclusão do processo administrativo e na aplicação da sanção.

Diante disso, o Pleno do TJ entendeu que as penas disciplinares não podem ser aplicadas monocraticamente pelo procurador-geral de Justiça, mas sim, devem ser conduzidas pela Corregedoria-Geral do MP e apreciadas e julgadas pelo colegiado competente, no caso, o Colégio de Procuradores.