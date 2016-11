O desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Marcos Machado, negou habeas corpus a servidora da 5ª Circunscrição Regional de Várzea Grande (Ciretran), Samira Aparecida Mendonça de Barros, acusada de comandar esquema de fraudes e cobrança de propina de vistoria veicular.

Samira foi presa, no dia 10 deste mês, juntamente com seu esposo, o ex- servidor da Câmara Municipal de Várzea Grande, Fábio Antônio Pinto, e outras 13 pessoas, em decorrência da Operação Hidra de Lerna deflagrada pela Polícia Judiciária Civil (PJC) que apura fraudes em vistoria veicular em agências do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran).

A defesa dela ingressou no dia 18, com o HC alegando que a mesma é réu primária, possui bons antecedentes, residência fixa, servidora pública, ser mãe de dois filhos.

“Requer a concessão da ordem liminarmente para estender os efeitos das decisões proferidas nos Habeas Corpus impetrados pelos coindiciados e “igualmente seja arbitrada fiança a paciente”, diz trecho extraído da defesa citando que outras nove pessoas acusados de fazer parte do esquema conseguiram a revogação da prisão.

Em decisão proferida na última terça-feira (22.11), o desembargador Marcos Machado, cita que Samira foi apontada como uma das líderes da organização criminosa. Além disso, ela que exercia o cargo de agente de trânsito na 5ª Ciretran de Várzea Grande, ainda era responsável por facilitar a falsificação dos documentos na autarquia.

Conforme o magistrado, as noves pessoas que faziam parte do esquema juntamente com Samira, e que já conseguiram habeas corpus, tinha desempenhavam papeis secundários na organização criminosa, diferente da servidora da 5ª Ciretran que é uma das líderes do organização.

“Logo, a extensão dos efeitos das decisões liminares, em análise perfunctória, mostra-se injustificável”, diz trecho extraído da decisão, ao negar o pedido de liberdade de Samira.