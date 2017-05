O presidente da República, Michel Temer (PMDB), em pronunciamento ao vivo, feito há pouco, avisou que "não irá renunciar ao cargo".

A renúncia do peemedebista era esperada, após ele ter sido citado pelos proprietários da empresa JBS, em delação premiada prestada à Procuradoria Geral da República, em relação a Operação Lava Jato. Além de supostamente ter recebido propina, o presidente foi citado por concordar em pagar pelo silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB), após sua prisão na Lava Jato.

Assim como em nota divulgada na noite de ontem (17.05), logo após divulgação do áudio em que ele concorda em pagar pelo silêncio de Cunha, Temer defendeu "ampla e profunda investigação" sobre as denúncias.

O pronunciamento do presidente durou 20 minutos. Sgeundo ele, antes de se pronunciar buscou conhecer o conteúdo das gravações que o cita. O acesso as gravações foram solicitadas oficialmente ao Supremo Tribunal Federal, mas conforme ele, não teve acesso por este meio até o momento.

Ele citou avanço em seu governo, otimismo e reformas avançadas no Congresso, mas segundo ele, conversas gravadas clandestinamente trouxe de volta o fantasma de crise política, de proporção ainda não dimensionada. "Todo imenso esforço de tirar o país de sua maior recessão, pode se tornar inútil, e nós não podemos jogar no lixo da história, tanto trabalho feito em prol do país" disse Temer em seu pronunciamento, encerrado com a seguinte fala: "Não vou renunciar".

Vale destacar, que nesta quinta-feita (18.05), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato, autorizou abertura de inquérito para investigar o presidente Michel Temer. O pedido de investigação foi feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Com a decisão, Temer passa formalmente à condição de investigado na Operação Lava Jato.

Entenda - Conforme a reportagem do jornal "O Globo", o empresário Joesley Batista entregou uma gravação feita em março de 2017, em que Temer indica o deputado Rodrigo Rocha Lourdes (PMDB/PR) para resolver assuntos da J&F, holding que controla o frigorífico JBS. Posteriormente, Rocha Lourdes foi filmado recebendo uma mala com R$ 500 mil, enviados por Joesley.

Ainda, segundo a reportagem, outra gravação, também de março, mostra o empresário falando a Temer, que estava dando a Eduardo Cunha e ao operador Lúcio Funaro uma mesada para que permanecessem calados na prisão. Temer diz, na gravação: "tem que manter isso, viu?"