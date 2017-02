VG Notícias Evandro Gustavo Pontes e Silva

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) enviou uma notificação ao ex-presidente do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, Evandro Gustavo Pontes e Silva, para que ele restitua R$ 30 mil aos cofres do município por irregularidades durante a sua administração da autarquia.

Em julgamento no mês de setembro de 2014 o Tribunal reprovou as contas do DAE/VG devido a 47 irregularidades detectadas durante a gestão da autarquia no período de 2013. Entre as irregularidades estão falhas na questão orçamentária do órgão. Segundo o relator do processo, conselheiro substituto Moisés Maciel, foram detectadas ainda falhas e erros em processos licitatórios.

Na época, o TCE multou em quase R$ 30 mil Evandro - que ficou à frente da autarquia de 01 de janeiro de 2013 a 12 de setembro de 2013, e mandou que ele restituísse R$ 27.544,15 aos cofres da autarquia.

“NOTIFICO, via edital, o Sr. Evandro Gustavo Pontes e Silva, ex-gestor do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande com fundamento nas atribuições delegadas por meio da Portaria nº 030/2014, publicada no Diário Oficial de Contas do dia 20/03/2014, quanto ao comunicado e recolhimento da MULTA de 232,36 UPFs/MT.”, diz trecho da notificação.

Conforme o documento, o ex-gestor deverá recolher a multa de R$ 30.146,38 ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal, com prazo de vencimento em 20 de março. A multa ainda poderá ser parcelada por Evandro caso a mesma preencha todos os quesitos exigidos pelo TCE.

Já a restituição de valores aos cofres públicos, o valor foi atualizado pelo Índice de Inflação Oficial (IPCA) até o dia 02 de agosto de 2016, passando de R$ 27.544,15 para R$ 33.869,91, devendo ainda ser corrigido monetariamente na data do efetivo recolhimento. O documento não cita se Evandro já efetuou ou não a restituição do valor.

Caso os débitos não sejam quitados, os autos serão encaminhados ao órgão competente para a propositura de execução fiscal.