O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/MT), conselheiro Antônio Joaquim, nomeou o conselheiro substituto João Batista de Camargo Junior para desempenhar as funções de conselheiro interino, em substituição ao conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida, a partir desta segunda (06.02).

Sérgio Ricardo foi afastado por determinação judicial, proferida em 09 de janeiro deste ano, por suspeita de ter comprado sua vaga de conselheiro com dinheiro público.

Em portaria (026/2017), publicada na edição de hoje do Diário oficial de Contas (DOC), o presidente do TCE destaca que foi comunicado oficialmente da decisão de afastamento preventivo de Sérgio Ricardo, em 16 de janeiro de 2017.

“RESOLVE: Designar o Conselheiro Substituto JOÃO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR para desempenhar as funções de Conselheiro Interino, em substituição ao Conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida, a partir de 06 de fevereiro de 2017 até novo provimento” diz portaria.