VG Notícias vereador Jânio Calistro (PSD)

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) julga na próxima terça-feira (30.08) as Contas Anuais da Câmara Municipal de Várzea Grande, exercício de 2015, sob a gestão do vereador Jânio Calistro (PSD).

De acordo com a pauta de votação, as Contas do Legislativo é a sexta a ser analisada, tendo como relator o conselheiro substituto João Batista Camargo.

No mês passado, o conselheiro encaminhou ofício ao presidente do legislativo, Jânio Calistro para que apresentasse, no prazo de cinco dias, alegações finais do processo sobre irregularidades graves que teriam sido detectadas nas Contas da Casa de Leis, entre elas pagamentos de 294 cheques, no valor total de R$ 2.372.241,99 milhões, contrariando a resolução do Tribunal.

A Resolução de Consulta 20/2014 cita que a movimentação de recursos públicos, inclusive para pagamentos de fornecedores, prestadores de serviços e servidores, deve ser realizada, em regra, por meios eletrônicos disponibilizados pelo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), permitindo a identificação da destinação e do respectivo credor e privilegiando o princípio da transparência.

Foram detectadas outras irregularidades como o pagamento irregular de verba indenizatória do Gabinete da Presidência, ausência de divulgação de todas as informações obrigatórias de acesso à informação pública.

Além disso, constatou especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias nos editais dos Pregões Presenciais 1/2015 e 2/2015, exigindo das licitantes, como requisitos de habilitação, a realização de visita técnica, sem a apresentação de qualquer justificativa para tanto, e a demonstração dos sistemas pretendidos pela Câmara, antes da sessão de julgamento das propostas, em afronta às regras e princípios da licitação.

Notou-se na gestão de Calistro, a ausência de apresentação de justificativa técnica e/ou econômica para o não parcelamento dos objetos descritos no Lote 1 do Pregão Presencial 2/2015; além de ser constatado a previsão de cláusula de habilitação técnica em editais de licitação, exigindo das licitantes a comprovação da disponibilidade de profissionais graduados em nível superior mediante a apresentação de contrato de trabalho ou de ficha cadastral de empregado.

Camargo também citou como responsável por irregularidades na Casa de Leis, a procuradora do Legislativo, advogada Lúcia Pereira dos Santos; a pregoeira da Câmara, Suelen Cristina Alves de Moraes; o diretor financeiro Geziel Lima Rodrigues; e o gerente de patrimônio Cláudio Marinho Correa.

Pregão Presencial 01/2015 - O processo licitatório teve como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de sistemas para gestão pública informatizada, com acesso simultâneo de usuários, incluindo conversão de dados, implantação e treinamento, de acordo com o detalhamento técnico, e ainda, prestação de serviços de consultoria administrativa, contábil, financeira e patrimonial.

A empresa vencedora foi a ACPI - Assessoria, Consultoria, Planejamento & Informática Ltda, pelo valor de R$ 452.356,00 mil.

Pregão Presencial 02/2015 – O certame foi realizado pela Casa de Leis voltado para eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços e locação de solução em armazenamento e equipamentos de informática (painel eletrônico) e sistemas de controle de tramitação processual virtualizado, sistema web de consulta de acervo legislativo on-line.

O certame teve como vencedora a empresa Eletrovag Serviços e locações Ltda-Me, pelo valor de R$ 482.400 mil.