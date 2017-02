Reprodução Domingos Sávio

O governador Pedro Taques anunciou nessa segunda-feira (06.02) uma mudança no comando da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secitec). A atual secretária Luzia Helena Trovo Marques de Souza deixa a pasta para dar lugar a Domingos Sávio Boabaid Parreira.

A nomeação do novo titular deve ser publicada nos próximos dias no Diário Oficial do Estado. Luzia Trovo e Domingos Sávio iniciam a transição nesta terça-feira (07.01).

Durante reunião com a atual secretária, o governador Pedro Taques agradeceu o empenho de Luzia Trovo nos dois anos à frente da Secitec. “Quero, de público, agradecer todo o comprometimento e eficiência da professora Luzia Trovo que muito honrou nosso governo”, frisou o governador.

Domingos Sávio Boabaid Parreira tem 40 anos, é administrador de empresas com pós-graduação em gestão empresarial pela USP. Foi também vereador por quatro mandatos, em Cuiabá, e secretário de Desenvolvimento Econômico e de Agricultura da capital.