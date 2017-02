VG Notícias Governador Pedro Taques nomeia servidores do Detran

O governador Pedro Taques (PSDB), autorizou a convocação de mais 113 candidatos aprovados no concurso público nº 001/2015. A nomeação dos candidatos está prevista para ser divulgada no diário oficial desta quarta-feira (22.02).

As 113 nomeações irá aumentar significativo no quadro de servidores, tanto da Capital quanto do interior do Estado, afirma o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), Arnon Osny.

O secretário de Estado de Gestão explica que são mais de 180 novos servidores desde o início desta gestão. “Estudos realizados, levando em conta a evolução do quadro de pessoal da carreira, a previsão de vacância, e as demandas da autarquia, demonstraram a necessidade desse incremento de pessoal. O Governo do Estado está empenhando na melhoraria do serviço público, em equilíbrio com a situação econômica financeira”, ressalta Júlio Modesto.