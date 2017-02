VG Notícias deputada Janaína Riva (PMDB)

A deputada estadual Janaína Riva (PMDB) disse que o governador Pedro Taques (PSDB) deve utilizar de “politicagem” para tentar aprovar projetos da forma que “bem entender” dentro da Assembleia Legislativa pensando em sua reeleição em 2018.

De acordo com a parlamentar, o período eleitoral de 2018 já se iniciou, e Taques pode tentar usar a Casa de Leis para tentar cumprir algumas promessas de campanha, que nesses últimos dois anos ele não conseguiu tirar do papel.

“Há chance agora do governo usar de politicagem, de recurso público, que na verdade seria para uso daquilo que é obrigatório, que é o caso, por exemplo, do funcionalismo público. Agora vamos fiscalizar com mais afinco. Meu receio é esse, que venha fazer política agora, tudo aquilo que não foi feito em dois anos, e queira se fazer as pressas nesses dois anos que faltam, visando 2018. E queira atropelamento dentro da Assembleia”, declarou a deputada.

Janaína afirmou que os deputados da oposição não irão permitir que as mensagens enviadas pelo governo sejam aprovadas à “toque de caixa”, sem que sejam apreciadas e discutidas amplamente. “Isso não vai acontecer. Nós deputados da oposição estamos unidos”, afirmou.

Atualmente o bloco de oposição na AL/MT é formado por Janaína Riva, Valdir Barranco (PT), e Zeca Viana (PDT), mas de acordo com a peemedebista, outros parlamentares também vêm se mostrando insatisfeitos com a gestão de Taques e já os procuraram para migrarem no Bloco. Porém, ela não revelou nomes.