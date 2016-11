O governador de Mato Grosso, Pedro Taques, esteve na tarde desta quarta-feira (23.11), no V Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que acontece hoje e amanhã, no Tribunal de Contas de Mato Grosso, em Cuiabá. Taques disse ser uma honra receber os participantes do evento no Estado, que vive hoje um verdadeiro estado de transformação. Comentou sobre a crise financeira pela qual passa o país e todos os estados brasileiros. Frisou que o TCE tem construído um bom relacionamento com o Poder Executivo e cumprido seu papel constitucional.

“Como governador procurei o Tribunal porque eu confio nas instituições do meu Estado, assinei vários termos de ajustamento de gestão, em diversas áreas com o TCE, que está nos ajudando a encontrar soluções para a crise”, assegurou.

Fez questão de reforçar que Mato Grosso preserva o meio ambiente e produz alimentos em 40% do seu território. No entanto, disse que pretende trabalhar para que o Estado trate as pessoas melhor e que precisa da ajuda do TCE para formar uma sociedade mais justa e reduzir a desigualdade social no Estado. “Nós produzimos muito, mas temos aqui o maior índice de lepra do Brasil. Eu me envergonho disso, mas estamos trabalhando muito para modificar essa situação”, comentou.

Ao debater sobre os dilemas da administração pública, o governador falou aos 260 representantes de 34 Tribunais de Contas do Brasil de como é necessária a união entre os poderes para dribar a crise e manter o Estado funcionando e buscando atender às necessidades da população. “A crise é no Brasil, não só em Mato Grosso, e todos os poderes estão compreendendo os momentos difíceis que estamos passando. Nós não temos condições de cumprir com as datas previstas para os repasses do duodécimo, já conversamos sobre o assunto. Agradeço a compreensão do TCE, nesse caso, e também quero agradecer as parcerias que temos feito por meio dos TAGs para ajustar as políticas públicas. Hoje o TCE está pensando no presente, buscando junto com o Poder Executivo a eficiência dos serviços prestados à população”, finalizou.