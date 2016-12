O governador Pedro Taques (PSDB) autorizou a crédito suplementar no valor de R$ 18,4 milhões a Assembleia Legislativa.

O crédito suplementar foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) que circula no Diário Oficial do Estado (DOE) que circula nesta terça-feira (27.12).

De acordo com a publicação, ao todo, o legislativo estadual irá receber R$ 18.481.455,16 milhões, sendo que R$ 14,5 milhões serão usados para remuneração dos servidores ativos e o pagamento de encargos sociais.

Já o restante, em torno de R$ 3,9 milhões, serão usados para ampliação do espaço físico da Assembleia Legislativa.