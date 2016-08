Jardel P. Arruda deputado estadual (PSC), Pery Taborelli

O deputado estadual (PSC), Pery Taborelli, em entrevista concedida a rádio Jovem Pan, nesta segunda-feira (29.08), atribuiu a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de descongelar os votos de Valdir Mendes Barranco (PT), a uma “perseguição política” dos seus adversários, e garantiu que irá ingressar com recurso para se manter como parlamentar.

“Eu vou deixar isso no imaginário popular. Em um mês essas duas pressões (atribuindo também a questão do suposto atentando sofrido). Essa busca pelo mandato. Em menos de três dias recebo essa informação (descongelamento dos votos de Barranco), por isso que mandei para o meu jurídico dar essa informação, até para dado técnico, para depurarmos, e sentimos a situação. Eu não tenho inimigo, mas as pessoas que estão no cenário estadual me vêem como inimigo. Porque eu sou defensor da sociedade”, disse o deputado.

Segundo ele o TSE não determinou a perca da sua cadeira na AL/MT, e informou que já está ingressando com recurso para que permaneça no cargo de deputado até o julgamento final do mérito do pedido de Barranco.

“Não tem prazo para que eu entregue a minha cadeira. Estamos aguardando o TSE fazer informação. O TSE não determinou que eu saísse e entregasse a cadeira para o candidato. Disse que deveria ser descongelado o voto dele (Barranco). Entre descongelar o voto e assumir a cadeira, ainda tem tramitações na Justiça. Nós estamos entrando com recurso para que nos dê segurança jurídica. Estou solicitando para que aguarde o final do julgamento que está no TSE para que depois possa fazer a troca”, declarou o parlamentar, ao afirmar que entende ser necessário o julgamento final do processo para que se defina o dono da vaga na AL/MT.