A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Laurita Vaz, concedeu nessa quarta-feira (07.02) liminar que suspende os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ/MT) que anulou a sessão extraordinária (de 13 de outubro de 2015) que aprovou o Plano plurianual (PPA-2016/2019), até o trânsito em julgado do mérito do mandado de segurança, proposto pelo deputado estadual Zeca Viana (PDT).

O pedido de suspensão de segurança foi feito pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, por intermédio da Procuradoria Geral, juntamente com o governo do Estado de Mato Grosso, por intermédio da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

A Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa informou que o governo do Estado possui duas contracautelas que visam assegurar a execução orçamentária da tríade financeira de MT - Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).

Com essa decisão da presidente do STJ, de acordo com a Procuradoria Geral da AL, os Poderes devem receber seus duodécimos.