A sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sessão desta quinta-feira (09.03), negou o pedido de Habeas Corpus (HC) impetrado pela defesa do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), o mantendo preso no Centro de Custódia da Capital (CCC), e rejeitou a tese da defesa para “anular” a Operação Sodoma, bem como suas fases. O pedido de liberdade de Silval teve três votos contrários e um favorável.

A defesa de Silval pedia nos autos a suspeição da juíza da Sétima Vara Criminal, comarca de Cuiabá, Selma Rosane Santos Arruda, objetivando o reconhecimento de sua parcialidade para analisar a Ação Penal, sob alegação de “que a magistrada praticou ato de investigação criminal, pois foi ela quem interrogou diretamente os delatores em momento anterior ao recebimento da denúncia”. Bem como pedia a anulação de todos os atos referentes a operação Sodoma.

O pedido estava empatado no STJ, com um voto pela anulação da Sodoma, culminando na soltura de Silval, e um pela manutenção da operação bem como da prisão de Silval.

No entanto, em sessão desta quinta, o voto vista do ministro Rogério Schietti, desempatou. O ministro votou contra o pedido de HC, e teve seu voto seguido pelo ministro Nefi Cordeiro, fechando um placar de 3 votos contra o HC e um favorável.

Votaram contra a soltura de Silval: os ministros Antônio Saldanha, Rogério Schietti e Nefi Cordeiro, e favorável ao HC o ministro Sebastião Reis.