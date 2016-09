VG Notícias

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou nesta quinta-feira (01.09) o pedido de habeas corpus impetrado pela defesa do ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

A decisão foi proferida na 6ª Turma do STJ, pelo ministro Antônio Saldanha Palheiro. Com essa nova negativa, o ex-gestor irá continuar preso no Centro de Custódia de Cuiabá.

Silval é acusado de chefiar uma organização criminosa que cobra propina de empresários que mantinham contratos com o Estado e também pratica extorsão contra as vítimas. Ele foi preso no dia 17 de setembro de 2015 na Operação Sodoma.

Sobre as acusações, o ex-governador prestou depoimento nessa quarta-feira (31.08) a juíza Selma Arruda, e disse ser inocente em que não fez parte de nenhum esquema de corrupção no período em que comandou o Estado.