O Superior Tribunal de Justiça (STJ) retoma nesta quinta (09.03) o julgamento do Habeas Corpus (HC), impetrado pela defesa do ex-governador do Estado, Silval Barbosa (PMDB), que pede a anulação da operação Sodoma, bem como suas fases.

O pedido para anular a operação está empatado - com um voto pela anulação e um pela manutenção -, aguardando voto vista do ministro Rogério Schietti, que será proferido em sessão de hoje, a partir das 14 horas.

Conforme consta nos autos, o HC pede a suspeição da juíza da Sétima Vara Criminal, comarca de Cuiabá, Selma Rosane Santos Arruda, objetivando fosse reconhecida sua parcialidade para analisar a Ação Penal.

A defesa de Silval sustenta “que a magistrada praticou ato de investigação criminal, pois foi ela quem interrogou diretamente os delatores em momento anterior ao recebimento da denúncia”.

Ponderam ainda, “que o comportamento da magistrada violou diretamente o princípio acusatório, redundando, pois, no seu impedimento para conduzir a ação penal, bem como na sua suspeição para julgar os réus e que a juíza "antes mesmo de promover a homologação dos acordos, fez perguntas e obteve respostas dos colaboradores sobre os fatos apurados, colhendo, diretamente, elementos a serem usados na ação penal, o que redundou no recebimento da denúncia e na decretação da prisão preventiva de Silval.