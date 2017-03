O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, em decisão proferida nessa quarta (16.03), negou seguimento a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), proposta pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB) para declarar a inconstitucionalidade do inteiro teor da Lei 9.636/2011, que autoriza o Poder Executivo de Mato Grosso, por intermédio do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/MT), a conceder o serviço relativo à vistoria veicular, gravame, inspeção de segurança e ambiental no âmbito do Estado.

Na ação, a CSPB alega, em síntese, que a lei fere artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal, porquanto a lei impugnada traz normas sobre trânsito, matéria cuja competência seria, em seu entender, privativa da União. Sustenta ainda, possuir legitimidade ativa e que a pertinência temática decorre do risco de “que o Poder Público ficou exposto em virtude da concessão de serviços públicos essenciais e permanentes ao talante de profissionais e empresas da iniciativa privada”, o que poderia trazer prejuízos a seus filiados e representados.

A Advocacia-Geral da União manifestou-se pela procedência parcial da ação e a Procuradoria-Geral da República opinou pelo conhecimento parcial da ação e, no mérito, pela procedência parcial do pedido. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL/MT) informou alteração da redação da norma.

No entanto, o ministro Edson Fachin entendeu ilegitimidade da Confederação para propor a ADI, conforme entendimento do STF. “Ocorre, no entanto, com assentou a ministra Rosa Weber, que não se extrai do estatuto da Confederação autora finalidade que diretamente a legitime à propositura da presente ação: “Nessa linha de raciocínio, inviável postular a existência, na espécie, de interesses funcional específico dos servidores do órgão estadual de trânsito” destacou o ministro.

Ainda, conforme Fachin, “à falta de estreita relação entre o objeto do controle e os interesses específicos da classe profissional representada, delimitadores dos seus objetivos institucionais, resulta carecedora da ação a confederação sindical autora, por ilegitimidade ad causam”.

“Por essas razões, na esteira de reiterada jurisprudência desta Corte, no sentido de não dar seguimento à ação direta proposta por entidade que não demonstre pertinência temática com o objeto da impugnação, deve-se liminarmente indeferir a petição inicial. Ante o exposto, com fundamento no art. 15 da Lei 9.868/99 e no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento a presente ação direta de inconstitucionalidade” decidiu o ministro.

Confira a lei:

Lei nº 9.636 de 04/11/2011

Publicado no DOE em 4 nov 2011



Autoriza o Poder Executivo, por intermédio do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT, a conceder o serviço público que especifica.

(Revogado pela Lei Nº 10380 DE 11/03/2016):

Autor: Poder Executivo

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo, por intermédio do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT, autorizado a realizar a concessão, mediante licitação, dos serviços relativos à vistoria veicular, gravames, inspeção de segurança no âmbito do Estado de Mato Grosso, devendo ser realizada por Município onde exista unidade do DETRAN/MT. (Redação do artigo dada pela Lei Nº 9889 DE 11/01/2013).

Art. 1º. -A Fica o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, autorizado a realizar a concessão, mediante licitação, dos serviços de vistoria ambiental veicular no âmbito do Estado de Mato Grosso, devendo ser realizada por Município onde exista unidade do DETRAN/MT. (Artigo acrescentado pela Lei Nº 9889 DE 11/01/2013).

Art. 2º A concessão dos serviços públicos tratados nesta lei terá vigência de 15 (quinze) anos, prorrogável por igual período, incluído o prazo necessário à implantação do empreendimento.

Art. 3º O edital e os respectivos contratos consignarão cláusulas específicas que preservem o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mantenham o serviço adequado e garantam os direitos dos usuários, mediante a elaboração de projeto que disponha de cronograma de implantação dentre outros dados técnicos, a ser elaborado por pessoal técnico especializado.

(Revogado pela Lei Nº 9889 DE 11/01/2013):

Art. 4º A remuneração dos serviços concedidos será efetuada pelos usuários mediante arrecadação à rede bancária, em Guia de Arrecadação do DETRAN/MT, em conta corrente bancária especialmente aberta para esse fim.

§ 1º As tarifas estabelecidas na proposta vencedora refletirão nos custos com a implantação, operação e manutenção dos serviços.

§ 2º Do valor das tarifas será deduzido e creditado ao DETRAN/MT o percentual não inferior a 10% (dez por cento), a título de fiscalização dos serviços prestados.

Art. 5º Ao DETRAN/MT caberá fiscalizar os serviços ora implantados, de acordo com a legislação em vigor.

Art. 6º. As demais regras que regerão a licitação e o contrato de concessão serão definidas em edital pela Secretaria de Estado de Administração, atendidas as disposições das Leis Federias nº 8.666, de 21 de junho de 1993; nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e nº 9.074, de 07 de julho de 1995. (Redação do artigo dada pela Lei Nº 9889 DE 11/01/2013).

Art. 7º As despesas decorrentes da aplicação desta lei, correrão à conta de dotação orçamentária própria.

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a, se necessário, regulamentar a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias ou baixar portarias e instruções, através do DETRAN/MT, sobre o disposto nesta lei.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 04 de novembro de 2011, 190º da Independência e 123º da República.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA

Governador do Estado