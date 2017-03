Um grupo de deputados do PMDB ensaia uma campanha contra colegas de partido citados na Operação Lava Jato. A ideia é afastá-los de cargos de chefia na legenda antes das eleições de 2018.

De acordo com a coluna Painel, do site do jornal Folha de S. Paulo, o deputado Carlos Marun lidera o grupo. Aliado do deputado cassado Eduardo Cunha, Marun chegou a visitá-lo na prisão em Curitiba.

“Não podemos passar a campanha de 2018 inteira nos defendendo da Lava Jato. A direção precisa estar isenta para não contaminar o partido”, diz o deputado.

A medida atingiria caciques da legenda, como o líder do governo no Congresso e presidente da legenda, Romero Jucá.