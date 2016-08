Os três senadores eleitos por Mato Grosso: Cidinho Santos (PR), José Medeiros (PSD) e Wellington Fagundes (PR) votaram favoráveis ao impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff (PT).

A votação final do julgamento ocorreu nesta quarta-feira (31.08) no Senado Federal, em sessão presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski.

Por maioria, 61 votos a favor e 20 contra, o Plenário aprovou a perda do cargo de presidente da República de Dilma. O julgamento contou com a votação de todos os 81 senadores.

Agora, os senadores irão votar pela inabilitação ou não de Dilma Rousseff para funções públicas por oito anos. Senadores apoiadores de Dilma são contra a votação. João Capiberibe (PSB-AP), na tribuna, fez apelo aos senadores para rejeitarem a inabilitação. “Não basta derrotar? É preciso esmagar?” disse.

Veja como foi a votação do iimpeachment: