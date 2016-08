O Senado Federal deu início nesta quinta-feira (25.08) à sessão do julgamento final do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff (PT).

A abertura dos trabalhos foi feita pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, que comandará esta etapa do processo. No momento estão pouco mais de 30 dos 81 senadores.

Agora estão falando os senadores no espaço aberto pelo presidente do STF, as chamadas “questões de ordem” – questionamentos de senadores sobre procedimentos do julgamento e etapas do processo. As discussões em torno das questões de ordem devem ocupar as primeiras horas da sessão.

Segundo o cronograma do Senado, em seguida começarão a ser ouvidas as testemunhas. São oito ao todo, duas escolhidas pela acusação e seis pela defesa.

As primeiras testemunhas a serem ouvidas são as de acusação o procurador Júlio Marcello de Oliveira, representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU); e o auditor de fiscalização do TCU Antônio Carlos Costa D’ávila.

Em seguida a defesa: o ex-secretário-executivo do Ministério da Educação Luiz Cláudio Costa: o economista Luiz Gonzaga Belluzzo; o ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa; a ex-secretária de Orçamento Federal Esther Dweck; o professor de direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) Ricardo Lodi Ribeiro; e o professor de direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Geraldo Prado.

Os depoimentos devem ser finalizados na sexta-feira (26.08), mas é possível que os depoimentos avancem pelo final de semana. Já na segunda-feira (29.08), está prevista a participação de Dilma Rousseff no julgamento.

Após isso a previsão que seja realizado a votação no Plenário. Para que o impeachment seja aprovado são necessários os votos de pelo menos 54 senadores.