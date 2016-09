Único senador por Mato Grosso a votar “sim” pela inabilidade política da ex-presidente da República, Dilma Rousseff (PT), José Medeiros (PSD) afirmou que irá recorrer da decisão que livrou a petista de ter os direitos políticos suspensos a partir de 1º de janeiro de 2019 – data em que terminaria o seu mandato.

Ontem (31.08), os senadores apartaram o julgamento do impeachment com o da inabilidade, o que resultou no afastamento definitivo de Dilma da Presidência, mas, com seus direitos políticos intactos. Foram 61 votos favoráveis ao impeachment contra 20. Já quanto a perda da função pública, foram 42 votos a favor, 36 contra e 3 abstenções, não alcançando 2/3 necessários para inabilitá-la.

Medeiros disse que a decisão do Senado em não inabilitar os direitos políticos de Dilma, deixou “a maioria dos brasileiros com gosto de caixão duro na boca”.

“Ontem a maioria dos brasileiros ficou com gosto de caixão duro na boca. Os brasileiros esperavam que o Senado não fosse deixar Dilma na vida pública. O Brasil esperava que o julgamento fosse feito tal qual aquele que foi feito com o Fernando Collor de Mello. A Constituição foi rasgada, e por isso estou entrando no Supremo Tribunal Federal com mandado de segurança para resguardar a nossa maior lei, a mãe de todas, a nossa Carta magna, a Constituição Brasileira” declarou.