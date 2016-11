VG Notícias

A prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos (DEM), em entrevista ao VG Notícias disse que todos os 12 partidos que compuseram sua coligação nas eleições municipais deste ano, devem fazer parte da administração municipal a partir de 2017.

“Todos que nos apoiaram e que participaram diretamente da nossa eleição devem fazer parte sim da nossa administração municipal a partir do próximo ano. Nós estamos acabando essa administração onde sentaremos com todas as pessoas que participaram diretamente da nossa eleição, e procuraremos sim para que sejamos agraciados de ambas as partes. Eles com a capacidade e nós com responsabilidade”, declarou a democrata.

Porém, a democrata evitou citar nomes e os setores da administração municipal que irá promover as mudanças.

Vale lembrar que nas eleições deste ano, a qual Lucimar foi reeleita com 90.444 votos válidos, sendo 76.16% válidos, estavam em sua coligação os seguintes partidos: PP / PTB / PMDB / PR / PPS / PRTB / PHS / PSB / PRP / PSD / PC do B / PTN. Além deles, vereadores do PT do B apoiaram a democrata apesar de ter feito parte da coligação do empresário Alan Rener – Alan da Top Gás (PV).