O Tribunal de Contas do Estado (TCE) concedeu prazo de cinco dias para que cinco secretários da prefeita Lucimar Campos (DEM) e três ex-secretários do ex-prefeito Walace Guimarães (PMDB), apresentem defesas em apontamentos de possíveis irregularidades referente as contas anuais de governo da Prefeitura de Várzea Grande, exercício de 2015. As contas de governo do município devem ser julgadas nos próximos dias pelo TCE/MT.

Conforme a notificação do TCE, Cesar Miranda (ex-secretário de Gestão Fazendária- atual de Governo), Vivian Arruda (secretária de Administração), Cassius Clay (ex-secretário de Saúde), Zilda Leite (ex-secretária de Educação), e José Augusto de Moraes (ex-secretário de Planejamento) têm cinco dias para apresentarem as alegações finais sobre apontamentos contidos no relatório técnico de defesa emitido pela Secretaria de Controle Externo da 2ª Relatoria do TCE.

Além deles, também foram notificados Edson Roberto da Silva (ex-subsecretário de Gestão Fazendária), Thiago Coelho da Cunha (procurador adjunto legislativo), William Gonçalo de Arruda (contador geral), Vivian Souza Nascimento (ex-subsecretária de Educação), e Maria Auxiliadora Ventura Gonçalves (auxiliar de serviços gerais).

Já na gestão Walace, foram notificados os ex-secretários de Saúde, Daoud Abdallah; de Administração, Celso Barreto; e de Gestão Fazendária, Mauro Sabatini. Eles também têm cinco dias para se defenderem.

Contas Anuais da Prefeitura de VG (2015) - O processo das contas de gestão da Prefeitura de Várzea Grande exercício de 2015, Walace responde por atos referente ao período de janeiro a 06 de maio de 2015 – data em que foi cassado seu diploma de prefeito pela Justiça Eleitoral, por suposto crime de caixa dois nas eleições de 2012.

Já a prefeita reeleita, Lucimar Campos (DEM), responde pelo período de 08 de maio de 2015 – data que assumiu o comando do município, à 31 de dezembro de 2015.