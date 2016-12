Redação VG Notícias com Agência Senado

Reprodução Presidente da República, Michel Temer

O presidente Michel Temer (PMDB), vetou parcialmente a proposta aprovada pela Congresso Nacional que trata da renegociação das dívidas dos Estados com a União.

Segundo o governo, o veto, publicado no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (29.12), ocorreu porque o texto não incluía contrapartidas por parte dos entes federados.

Para o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), senador Wellington Fagundes (PR-MT), as obrigações dos Estados, municípios e também da União devem ser reconstruídas com base no diálogo.