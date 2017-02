VG Notícias Alan Malouf

O recurso interposto pelo Ministério Público do Estado, contra decisão que concedeu liberdade ao empresário Alan Malouf, foi recebido pela juíza Selma Rosane Santos Arruda, da Sétima Vara Criminal, comarca de Cuiabá.

Malouf é apontado como líder de uma organização criminosa, instalada no âmbito da Secretaria Estadual de Educação, para fraudar licitações de obras e reformas de escolas estaduais. Ele foi preso em 14 de dezembro, em decorrência da 3ª fase da Operação Rêmora, denominada Grão Vizir, após ser citado em depoimento prestado pelo delator Giovanni Guizardi, e solto pela juíza plantonista, Maria Rosi de Meira em 24 de dezembro de 2016. Os autos seguem em segredo de justiça

Ao receber o recurso, a magistrada intimou a defesa de Malouf para apresentar as contrarrazões ao recurso em sentido estrito, no prazo legal.

“Embora não tenha sido certificado pela Secretaria, o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público é tempestivo, eis que interposto no mesmo dia em que foi intimado da decisão recorrida (fls. 64vº e 75/vº). Assim, RECEBO o recurso em sentido estrito interposto. Já tendo sido apresentadas as razões, intime-se a defesa para que apresente as contrarrazões ao recurso em sentido estrito, no prazo legal. Em seguida, voltem conclusos para análise da manutenção ou reforma da decisão recorrida. Cumpra-se” diz despacho da juíza.

Com a decisão, o recurso deverá ser enviado para o Pleno do Tribunal de Justiça julgar.