Reprodução Dilma em pronunciamento ao vivo no Facebook

Oficialmente afastada da Presidência do Brasil, Dilma Rousseff (PT), em pronunciamento ao vivo, via sua página no Facebook, logo após a decisão favorável ao seu impeachment, disse que os senadores “rasgaram a Constituição Federal”.

A Petista anunciou ainda que irá recorrer da decisão do Senado Federal, que por 61 votos favoráveis contra 20, decidiram pela perda do seu cargo de presidente da República.

Dilma votou a falar em “golpe” e disse que saíra do cargo assim como entrou. “Saio da Presidência como entrei, sem ter cometido qualquer ato ilícito, com dignidade” declarou.