O PT deverá usar a imagem do ex-presidente Lula em todas as suas propagandas estaduais até o meio do ano. De acordo com a coluna painel, a ideia do Partido dos Trabalhadores é, desde já, acostumar a população de ele será o candidato em 2018 e tentar rebater as acusações contra ele.

Em junho, no congresso do partido, Lula já deverá chegar com seu nome consolidado como o nome do partido para as eleições.

Em conversa, informa a coluna, Lula diz que o discurso deve pensar no futuro, não em "velhas teses".

“(Devemos) discutir com profundidade (os erros internos do PT) para que o partido volte a despertar esperança de um país melhor. Recuperar o exemplo de ética que foi neste país, recupera com muita facilidade a credibilidade que conquistamos. É verdade que decrescemos, mas ninguém ocupou o espaço que a gente deixou", disse Lula.