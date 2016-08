VG Notícias

O Partido Trabalhista do Brasil (PT do B) declarará apoio à prefeita Lucimar Campos (DEM) na manhã deste domingo (28.08), na residência da democrata. A confirmação foi feita pelo ex-senador Jaime Campos (DEM).

A decisão foi tomada neste sábado, após o presidente da sigla, Sidnei Magalhães e o secrteário do partido se reunirem com o ex-senador Jaime Campos, que confirmou o apoio em entrevista ao VG Notícias.

O partido coligava com Willian Cardoso (PSDB), com a desistência do tucano, estava na chapa do empresário Allan da Top Gás (PV).

Segundo fontes, o vereador e candidato a vice na chapa do empresário, Fábio Saad afirmou aos apoiadores que não há estrutura e quem quiser pode procurar outra coligação.

O PT do B conta com quatro vereadores em Várzea Grande e três disputarão à reeleição. Claído Celestino, popular Ferrinho, Leonardo Mayer e Gidenor Gonçalves, o “gordo do goiano”.

Já Sumaia Leite, não concorrerá ao pleito, contudo, já declarou apoio a Lucimar Campos.