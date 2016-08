Redação/VG Notícias com assessoria

promotora Ana Cristina Bardusco

A promotora de Justiça Ana Cristina Bardusco afirmou nesta terça-feira (30.08), por meio da assessoria de imprensa, que, em nenhum momento, ultrapassou os limites de sua atuação, realizando investigação de pessoas com foro privilegiado.

O pronunciamento foi realizado após declarações do ex-servidor da Secretaria de Administração (SAD), Bruno Saldanha, de que teria sido questionado pelo Ministério Público sobre a sua relação com o desembargador Marcos Machado.

“Na época em que foi ouvido, o ex-servidor da SAD disse espontaneamente que foi convidado a trabalhar na referida secretaria, antes de 2008, por Marcos Machado que era seu professor. Como em 2016 ele trabalhava no Tribunal de Justiça, perguntei se o convite também partiu do desembargador e ele disse que não. Foi apenas isso!”, esclareceu a promotora de Justiça.

O procurador-geral de Justiça, Paulo Roberto Jorge do Prado, destacou que a instituição e seus membros pautam-se pela obediência às regras constitucionais e legais, inclusive, no que concerne à investigação de pessoas com foro por prerrogativa de função.